Hasta 400 tenderos y pequeños comerciantes podrán acceder a energía solar en Bolívar

Con el objetivo de seguir impulsando la transición energética, el uso eficiente de la energía y el fortalecimiento del comercio local, Afinia, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y Undetco – Unión de Tenderos y Pequeños Comerciantes, firmaron un convenio que marca una alianza estratégica para beneficiar a tenderos y pequeños negocios con la instalación de sistemas solares fotovoltaicos.

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A través de esta alianza se garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para beneficiar hasta 400 tenderos y pequeños comercios afiliados a Undetco, quienes accederán a la implementación de sistemas solares fotovoltaicos de 4 kW implementados por Afinia.

Desde la perspectiva de Undetco, la iniciativa representa una oportunidad concreta para que los comercios afiliados reduzcan sus costos energéticos y mejoren su competitividad, al tiempo que contribuyen de manera tangible a la reducción de emisiones, al uso eficiente de los recursos y al cumplimiento de los objetivos nacionales de transición energética, indicó Juliet Jiménez, representante de Undetco y gerente del proyecto.

Para Afinia, filial del Grupo EPM, el convenio constituye un hito estratégico en su compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible de la región Caribe.

Esta articulación entre el gremio de tenderos y comerciantes, el sector energético y un fondo especializado demuestra cómo el trabajo colaborativo puede convertirse en un motor de desarrollo económico para la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, promoviendo el uso de energías limpias y fortaleciendo la sostenibilidad del comercio local.

Para Ricardo Arango, Gerente General de Afinia, con este paso, la compañía consolida su rol como aliado técnico y operador confiable de soluciones energéticas sostenibles, ampliando su impacto más allá del servicio tradicional de distribución de energía y posicionándose como un actor clave en la democratización del acceso a energías limpias para el sector comercial.

Este acuerdo fortalece el modelo de trabajo colaborativo con instituciones como el Fenoge, gremios, fondos y actores del sector energético, generando valor compartido y promoviendo soluciones que impactan positivamente la economía local, el medio ambiente y la calidad de vida en los territorios donde opera.