Fallas en sistemas de la DIAN afectan comercio exterior: Fitac pide declarar contingencia

Fitac denuncia fallas en sistemas digitales de la DIAN. / Foto: Suministrada

La persistente inestabilidad en los servicios informáticos de la DIAN volvió a encender las alertas del comercio exterior, luego de que la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) denunciara afectaciones estructurales que vienen impactando la operación del sector.

En un comunicado, el gremio aseguró que las fallas no son recientes ni aisladas: “los servicios informáticos no han retornado a su plena funcionalidad”.

También señalaron que, pese a reportes oficiales de normalización, sus afiliados continúan registrando “intermitencias, bloqueos y demoras sistémicas que exceden las incidencias operativas cotidianas”.

De acuerdo con la organización, esta situación ha generado dificultades en procesos clave como el ingreso a la plataforma, la gestión de declaraciones de importación y los trámites de radicación y levante de mercancías, afectando directamente la cadena logística del país.

Además, Fitac cuestionó las medidas adoptadas por la DIAN para atender la situación. “La medida del registro de PST por caso individual resulta materialmente insuficiente e ineficaz”.

“La afectación no corresponde a errores de digitación o de usuario, sino a una falla generalizada y estructural de los servicios informáticos”, añadió el gremio.

Fitac insistió en que el problema configura un escenario de fuerza mayor, pues “imposibilita objetivamente el cumplimiento oportuno de las obligaciones aduaneras sin que medie negligencia alguna”.

Cabe resaltar que, según la entidad, la situación se agravó con la llegada del día cívico del 17 de abril, que redujo la capacidad de respuesta institucional en medio de las fallas.

Asimismo, Fitac advirtió que, una caída total del sistema, podría tener “un impacto exponencialmente mayor sobre la cadena logística”.

Por ello, solicitó a la DIAN activar un protocolo especial de contingencia, suspender los términos de las operaciones afectadas y adoptar soluciones estructurales en la infraestructura tecnológica.

¿Qué han dicho otros gremios?

Días atrás, la Asociación Nacional del Comercio Exterior (Analdex) también advirtió sobre la “persistente intermitencia de los servicios informáticos aduaneros”, que ha generado bloqueos en declaraciones de importación, reprocesos masivos y retrasos generalizados en trámites.

“El comercio exterior no se detiene (…) los declarantes se encuentran objetivamente imposibilitados para cumplir”, señaló.

Cabe recalcar que, de no adoptarse medidas inmediatas, las organizaciones adivierten fallas que podrían seguir escalando y generar un impacto económico significativo en la operación del comercio exterior colombiano.

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