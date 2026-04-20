Docentes denuncian que están retenidos en Unisucre en medio de crisis por polémica de sueldos

En la Universidad de Sucre, docentes de planta están en asamblea permanente.

Sincelejo

La crisis en la Universidad de Sucre escaló en las últimas horas. Docentes de planta denunciaron que se encuentran retenidos contra su voluntad dentro de la institución, en medio de un ambiente de tensión tras la polémica por el sistema de puntos salariales.

“En este momento nos encontramos retenidos contra nuestra voluntad dentro de la institución (…) en una de nuestras salas de profesores”, aseguró la docente de planta Liliana Solano, quien además afirmó que un grupo de estudiantes ingresó al lugar, causó daños en infraestructura y suspendió el servicio de energía.

Según el testimonio, los profesores habrían sido objeto de agresiones, amenazas y señalamientos que —advierten— ponen en riesgo su integridad y la de sus familias.

“Estamos recibiendo amenazas, maltratos y acusaciones (…) que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, material, psicológica y la de nuestras familias”, señaló.

La situación ocurre en medio de una fuerte controversia generada por denuncias sobre el sistema de puntos salariales, establecido por el Decreto 1279 de 2002, que ha sido señalado por permitir sueldos de hasta 93 millones de pesos mensuales en algunos casos.

Estas denuncias han dado lugar a lo que distintos sectores han denominado el “cartel de los puntos”, un presunto esquema basado en publicaciones académicas que se traducen en incrementos salariales.

Sin embargo, los docentes rechazaron la forma en que ha sido presentada esta información y aseguran que existe una distorsión que ha alimentado la reacción en su contra.

“Se ha llevado a la sociedad a creer que esas cifras son lo que llega a nuestras cuentas bancarias mensualmente, lo cual no corresponde a la realidad”, explicó la profesora.

Los docentes se encuentran en asamblea permanente desde el pasado 17 de abril, medida adoptada —según su comunicado a la opinión pública— por preocupaciones sobre decisiones administrativas, afectaciones a sus derechos y deterioro del clima institucional.

Ante la situación actual, hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales.

“Necesitamos la intervención inmediata del Ministerio de Educación (…) y la presencia de la Defensoría del Pueblo y los entes de control”, afirmó Solano.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial claro por parte de las directivas de la universidad sobre los hechos denunciados.