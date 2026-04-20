Del páramo a la Aviación: soldado colombiano transforma su destino con estudio autodidacta

Colombia

En medio del frío extremo y el silencio del páramo más grande del mundo, Sumapaz, el soldado profesional Manuel Santiago Caro Orjuela encontró una oportunidad inesperada para cambiar su vida, pues mientras protegía uno de los ecosistemas más importantes del país, comenzó a escribir en un cuaderno sus primeras palabras en inglés, iniciando así un camino que hoy lo proyecta hacia la Aviación del Ejército Nacional.

Caro Orjuela pasó de custodiar frailejones y fuentes hídricas a convertirse en un ejemplo de superación dentro de las Fuerzas Militares, ya que su aprendizaje del idioma fue completamente autodidacta, aprovechando los momentos de descanso y sin acceso a herramientas tecnológicas ni formación formal.

Tras alcanzar un nivel A2 en inglés, fue admitido en la Aviación del Ejército, donde iniciará su formación como bombero aeronáutico, una especialidad clave en operaciones de rescate y atención de emergencias aéreas en Colombia.

“Mientras patrullaba el páramo, nació la pasión por aprender”, asegura el uniformado.

La historia del soldado también está marcada por su experiencia en terreno. A comienzos de 2025 participó en la atención de incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá, luego de haberse formado en Atención y Prevención de Desastres. Posteriormente, fue destinado al Batallón de Alta Montaña #1.

Durante su trayectoria, también ha participado en misiones de ingeniería militar en el Huila y en labores de búsqueda y rescate, consolidando un perfil operativo que ahora se complementa con su formación académica.

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En julio de este año, Caro Orjuela ingresará a la Escuela de Aviación del Ejército (ESAVE). Paralelamente, adelanta estudios virtuales en Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, ampliando su preparación para enfrentar retos globales.