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20 abr 2026 Actualizado 11:31

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Cúcuta

Declaran calamidad pública por lluvias en Cáchira, Norte de Santander

Las autoridades activaron una alerta preventiva.

Lluvias en vías de Norte de Santander. / Foto: Referencia.

Lluvias en vías de Norte de Santander. / Foto: Referencia.(Foto Caracol Radio Cúcuta ARCHIVO)

Lluvias en vías de Norte de Santander. / Foto: Referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Norte de Santander.

El municipio de Cáchira, en Norte de Santander, declaró la calamidad pública ante las afectaciones generadas por la temporada de lluvias y el riesgo latente de nuevos eventos que comprometan la seguridad de la población.

La decisión fue adoptada por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), tras evaluar los impactos ocasionados por las precipitaciones de alta intensidad y los pronósticos del Ideam, que advierten la continuidad de las lluvias en la región.

La medida tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga dependiendo de la evolución de la emergencia.

De acuerdo con el decreto, la declaratoria permitirá activar acciones inmediatas para la atención de desastres, la ejecución del plan de contingencia 2026 y la implementación de medidas orientadas a la reducción y mitigación del riesgo, incluyendo atención médica, suministro de ayudas y adquisición de bienes necesarios.

De manera paralela, las autoridades emitieron una alerta temprana dirigida a la comunidad, especialmente a quienes residen en zonas cercanas al río, ante el posible incremento del caudal.

Esta situación estaría asociada a un deslizamiento de tierra registrado en la parte alta de la cabecera municipal, en la finca Jericó.

El CMGRD hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse en alerta, atender las recomendaciones oficiales y estar atentos a cualquier activación de alarmas, con el fin de prevenir emergencias mayores.

La administración municipal insistió en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en medio de esta situación, mientras se mantienen activos los protocolos de monitoreo y respuesta ante posibles contingencias.

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