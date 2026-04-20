Cortes de agua y trabajos de energía este lunes 20 de abril en Cali

Acueducto: suspensión de agua en el barrio Obrero

La Gerencia de Acueducto realizará un cierre por optimización de redes en el barrio Obrero, entre la carrera 11B y la carrera 11D, desde la calle 22 hasta la calle 25.

El servicio de agua estará suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Durante la jornada se dispondrá de carrotanque para el abastecimiento de la comunidad.

Además, se realizarán reparaciones puntuales de acueducto en los barrios:

Colseguros

San Cristóbal

Centralia

Tequendama

La Flora

Energía: modernización de redes

Se adelantará la instalación de cable ecológico con suspensión del servicio entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m. en:

Barrio San Vicente (Comuna 2)

Calle 30N entre Av. 4N y Av. 2N Bis, y Av. 2N Bis entre calle 30N y calle 34N.

Barrio Nueva Tequendama (Comuna 19)

Calle 5 entre carreras 52 y 56.

Estos trabajos buscan fortalecer la distribución eléctrica y mejorar la calidad del servicio.

Alcantarillado: limpieza de sumideros

Se realizará limpieza de sumideros sobre la Avenida Pasoancho, desde La Luna hasta la Universidad del Valle.

Con estas labores, la empresa busca optimizar la prestación de los servicios públicos en la ciudad y prevenir afectaciones en la temporada de lluvias.