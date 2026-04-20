Complejo deportivo Rocky Valdez será remodelado con millonaria inversión del gobierno bolivarense

Con una visión clara de transformar el deporte en una herramienta real de inclusión social y desarrollo comunitario, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró el inicio oficial de las obras de remodelación del Complejo Deportivo Rocky Valdez, ubicado en el sector La India, sobre la vía La Cordialidad, en el Distrito de Cartagena.

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Durante el acto de inicio, el mandatario departamental reafirmó que el fortalecimiento del deporte ocupa un lugar central en su plan de gobierno y en la construcción de oportunidades para niños, jóvenes y familias bolivarenses.

“Desde nuestro gobierno estamos apostándole a una transformación profunda del deporte en Bolívar. No solo estamos modernizando escenarios, estamos dignificando el esfuerzo de nuestros deportistas y recuperando espacios para la vida, la convivencia y el orgullo por lo nuestro”, expresó el gobernador Yamil Arana, quien destacó que este proyecto responde a un compromiso directo adquirido con la comunidad de Barrios Unidos.

La intervención, liderada por la Gobernación de Bolívar y ejecutada a través de la Secretaría de Infraestructura, bajo la dirección de Laura Vitola, hace parte de una estrategia integral impulsada por el gobernador Arana para recuperar escenarios deportivos estratégicos y convertirlos en centros de desarrollo social, prevención del delito y fortalecimiento del tejido comunitario.

El deporte como motor de transformación social

Durante su intervención, el gobernador Yamil Arana resaltó que el deporte es mucho más que competencia: es una herramienta para cerrar brechas sociales, fortalecer valores y generar oportunidades para la juventud.

“El deporte tiene el poder de recuperar el sentido de pertenencia, fortalecer el amor por nuestra tierra y alejar a nuestros jóvenes de los riesgos de la violencia y la delincuencia. Cada escenario que recuperamos es una oportunidad que le devolvemos a nuestra gente”, afirmó el mandatario.

El gobernador recordó que la recuperación del Complejo Rocky Valdez es resultado del trabajo articulado con la Alcaldía de Cartagena, consolidando una alianza institucional orientada a generar impacto social en sectores que históricamente han requerido mayor inversión en infraestructura deportiva.

Una intervención integral para un escenario moderno y digno

Bajo el liderazgo del gobernador Arana, la intervención contempla la construcción y renovación integral de varios espacios deportivos, con estándares modernos que permitirán mejorar la experiencia de los atletas y de la comunidad en general.

Entre las obras proyectadas se destacan:

* Renovación total del coliseo deportivo

* Modernización de la pista de patinaje

* Construcción y adecuación de graderías

* Mejoramiento de baños y camerinos

* Instalación de un sistema moderno de iluminación

* Adecuación del área de tiro con arco, que también funcionará como cancha de fútbol con grama sintética

El mandatario departamental anunció además que esta cancha estará disponible para la comunidad las 24 horas, con horarios establecidos para los deportistas y espacios abiertos para el uso ciudadano, atendiendo la necesidad histórica de contar con escenarios adecuados en el sector.

“Queremos que este complejo se convierta en motivo de orgullo para Cartagena y para todo Bolívar. Aquí se formarán campeones, pero también ciudadanos comprometidos con su comunidad”, sostuvo el gobernador.

Proyección nacional e internacional para el deporte bolivarense

El gobernador Yamil Arana destacó que el objetivo es consolidar el Complejo Rocky Valdez como uno de los escenarios deportivos más importantes de Cartagena y del Caribe colombiano, con capacidad para albergar competencias nacionales e internacionales en disciplinas como patinaje, boxeo, baloncesto y tiro con arco.

Esta apuesta, explicó, también busca dinamizar el turismo deportivo en la ciudad y fortalecer la proyección de Bolívar como territorio competitivo en el ámbito deportivo.

Asimismo, indicó que las obras se ejecutarán por fases para garantizar el desarrollo continuo de las actividades deportivas. En ese sentido, la pista de patinaje será cerrada a partir del 3 de junio, una vez finalicen las competencias Interligas, decisión concertada previamente con los deportistas.

Inversión histórica para el bienestar y el empleo

El proyecto cuenta con una inversión total de $9.435.604.219 y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, generando además oportunidades de empleo para trabajadores locales y dinamizando la economía del sector.

Las obras incluyen trabajos preliminares, demolición de estructuras deterioradas, pavimentación con mezcla asfáltica, instalación de nuevos cerramientos, adecuación de graderías, modernización de unidades sanitarias, implementación de juegos infantiles y equipos biosaludables, así como mejoras urbanísticas en accesos, andenes y zonas comunes.

Para el gobernador Arana, esta inversión representa mucho más que infraestructura: es una apuesta por el bienestar colectivo y la formación integral de las nuevas generaciones.

“Nuestro compromiso es entregar escenarios dignos que permitan a nuestros deportistas prepararse en condiciones óptimas y competir con orgullo en escenarios nacionales e internacionales. El talento bolivarense merece oportunidades reales y espacios de calidad”, puntualizó.

La comunidad respalda la transformación deportiva

La puesta en marcha de esta obra ha sido recibida con entusiasmo por deportistas, entrenadores y padres de familia, quienes reconocen el impacto positivo que tendrá en el desarrollo del talento deportivo del departamento.

Amel Mejía, integrante de la Liga de Tiro con Arco, agradeció al gobernador por hacer realidad una intervención esperada durante años, señalando que las mejoras permitirán fortalecer los procesos de entrenamiento y elevar el nivel competitivo de los atletas.

Por su parte, la patinadora bolivarense Mariela Maldonado Rodríguez destacó que la renovación de la pista será determinante para su preparación con miras a futuras competencias, incluyendo los Juegos Nacionales.

Entre tanto, Elvira Lucía Guevara Orozco, madre de familia del Club Semillas, expresó su respaldo a la iniciativa y confió en que las obras se ejecuten con organización y cumplimiento, garantizando la continuidad de los procesos formativos de los niños y jóvenes.

Un compromiso firme con el futuro deportivo de Bolívar

Con el inicio de la modernización del Complejo Rocky Valdez, el gobernador Yamil Arana Padauí reafirma su apuesta por el deporte como eje estratégico de desarrollo social, convivencia y oportunidades para miles de bolivarenses.

Esta intervención no solo transforma un escenario deportivo: marca el inicio de una nueva etapa para el deporte en Bolívar, donde la infraestructura digna se convierte en símbolo de progreso, inclusión y esperanza para las comunidades.