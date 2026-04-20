“¿Cómo es posible un homosexual de vicepresidente?“: Polémica frase se sacerdote en Santander.

Bucaramanga

Toda una polémica se ha generado luego de que el medio El Regional difundiera un video en donde el sacerdote de la iglesia del municipio de Valle de San José en Santander durante una eucaristía se refiriera a temas políticos en el país.

El padre Gabriel Vargas, durante la homilía de este domingo 19 de abril, se refirió a los políticos de derecha y aseguró que “yo no quiero hablar de política, sino desde el punto de vista sociológico. Los que se creen buenos y se creen de derecha son los más ladrones, los más sinvergüenzas y los más asesinos. Se robaron la salud aquí en Colombia, son los que compran los votos aquí en Colombia".

Además, se refirió a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, quien abiertamente ha hablado de su orientación y el sacerdote cuestionó esta decisión de que él sea el aspirante a este cargo.

“¿Cómo es posible que una candidata vaya a nombrar a un homosexual de vicepresidente? Yo estoy hablando del punto de vista moral, no del punto de vista discriminatorio. Todas las personas merecemos respeto y merecemos apoyo por ser humanos", agregó el cura durante la homilía.

Las declaraciones del sacerdote han generado diferentes opiniones en el entorno político del país.