Colombia cierra con oro y bronce el Clasificatorio de Polo Acuático en Cali

Cali cerró con éxito el clasificatorio de polo acuático rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, un torneo que reunió a once países en las Piscinas Hernando Botero O’Byrne y que dejó un balance positivo para Colombia en ambas ramas.

La gran noticia llegó en la rama masculina, donde la selección Colombia se quedó con la medalla de oro tras imponerse 12-11 a Puerto Rico en una final vibrante, asegurando uno de los siete cupos al certamen internacional.

Por su parte, la selección femenina logró la medalla de bronce luego de vencer 13-12 a Cuba, tras haber caído en semifinales ante Puerto Rico. Con este resultado, el equipo también cumplió el objetivo de clasificar, en una competencia que otorgaba seis cupos en esta rama.

En lo individual, Camilo Camacho fue reconocido como el jugador más valioso del torneo, mientras que Juan Vallejo también se destacó en el equipo masculino. En la rama femenina, Isabella Chamorro fue elegida la mejor jugadora del partido por el tercer lugar.

El torneo también dejó en evidencia el fuerte aporte del Valle del Cauca en ambas selecciones. En la rama femenina, hicieron parte del equipo Daniela Varfas Guerrero, Eliana Cadavid Rodríguez, Madelyne Ciro López, Sofía Ortiz Idárraga, Liz López Sánchez, Isabella Chamorro Vergara y Antonia Caicedo Granada, todas pertenecientes al club Boyas.

En la rama masculina, el grupo contó con los vallecaucanos Camilo Alberto Camacho, Andrés Felipe Mora, Carlos Steven Sánchez, Juan Camilo Castillo, Juan Andrés Herrera, Michael Alejandro Velasco, Juan José Gómez Reinel, todos del club Yubartas, además de Carlos Daniel Bueno del club Boyas.

A esto se suma el entrenador Ricardo Canal, también vallecaucano, quien lideró el proceso que permitió alcanzar estos resultados en condición de local.

En cuanto a la clasificación, en la rama femenina aseguraron su cupo México, Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Mientras que en masculino clasificaron Colombia, Puerto Rico, México, Venezuela, Costa Rica, Cuba y Guatemala.

El balance final deja a Colombia cumpliendo sus objetivos deportivos y a Cali consolidándose como sede de eventos internacionales, con un torneo que no solo entregó cupos a Santo Domingo 2026, sino que también evidenció el crecimiento del polo acuático en el país.