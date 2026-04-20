Capturan a alias “Gomelo”, presunto responsable de homicidio y porte ilegal de armas

Medellín

La operación fue desarrollada por las autoridades competentes luego de que una mujer alertara sobre una posible agresión y manifestara temor por su vida.

Durante el operativo, los uniformados ubicaron al sospechoso en el interior de la vivienda en la que se incautaron tres armas de fuego —una pistola y dos escopetas—, además de munición, un proveedor, un supresor de sonido y equipos de comunicación. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades como material probatorio dentro de la investigación.

Según las autoridades, alias ‘Gomelo’ estaría vinculado a un homicidio ocurrido el pasado 12 de abril en el sector Los Mangos. Según las investigaciones, el hombre habría ingresado a una vivienda y atacado con arma de fuego a la víctima antes de huir del lugar.

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Las autoridades también señalaron que el capturado cuenta con antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes, y que había recuperado su libertad en 2024. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de porte ilegal de armas, mientras continúa el proceso judicial por el homicidio que se le atribuye.