Calamar requiere la implementación de PCC para garantizar la sostenibilidad del servicio de energía

La implementación de los Periodos de Continuidad Concertada (PCC) en el municipio de Calamar, son una medida necesaria para proteger la sostenibilidad del servicio de energía, ante los persistentes bajos niveles de recaudo y las altas pérdidas que se registran actualmente.

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El recaudo en esta población es de solo el 33 %, mientras que las pérdidas de energía se ubican en 75,1 %, cifras que reflejan un alto nivel de consumo no pagado y de uso indebido del servicio.

Esta situación impide cubrir el costo de la energía que se suministra, lo que compromete la calidad, continuidad y seguridad del servicio para toda la comunidad. Los Periodos de Continuidad Concertada son una medida regulada, orientada a equilibrar la prestación del servicio y garantizar su viabilidad en el tiempo.

Hay comunidades que entienden la medida como un paso a la corresponsabilidad

En contraste, el municipio de Córdoba, en el centro del departamento de Bolívar, evidencia que el compromiso ciudadano sí trae resultados positivos. Durante el mes de marzo, el recaudo alcanzó el 62 % en todo el municipio —incluido el casco urbano y sus corregimientos— y el acumulado del primer trimestre se ubicó en 44 %, reflejando una mejora sostenida en la cultura de pago.

Gracias a este avance, Afinia redujo las horas de PCC en Córdoba, las cuales ahora solo se aplican los lunes y miércoles de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., eliminando los viernes. Con esta decisión, la limitación del servicio pasó de 27 a 18 horas semanales, en beneficio de la comunidad.

La empresa señala que, de mantenerse este comportamiento y alcanzarse un recaudo del 75 %, se podrá eliminar completamente la aplicación de los PCC en ese municipio.

Adicionalmente, Afinia tiene proyectadas obras de mejora y modernización de la infraestructura eléctrica en el casco urbano de este municipio Córdoba, que permitirán ofrecer un servicio más seguro, continuo y confiable, sin ningún costo para la comunidad.

Vías de hecho ponen en riesgo la operación

Sobre las 7: 00a.m. del sábado 18 de abril un grupo de ciudadanos atacaron la subestación ubicada en el municipio de Calamar, poniendo en riesgo la operación y la integridad de funcionarios de la compañía y sus contratistas.

Adicional las autoridades atienden bloqueos en la vía a SUAN. Desde Afinia lamentamos estas demostraciones de violencia que no contribuyen a la solución estructural que necesita corresponsabilidad de los usuarios del servicio. La compañía ha estado siempre en apertura al diálogo social, la alcaldía y los lideres.

Hacemos un llamado a los habitantes de Calamar a ponerse al día con el pago del servicio y a hacer un uso eficiente de la energía, ya que este es el camino para reducir la aplicación de la medida y avanzar hacia un modelo estable, sostenible y de calidad para todos.