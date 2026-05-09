Cayó alias “Melchor”, presunto extorsionista del Clan del Golfo en Soplaviento

En un operativo adelantado por la Policía Nacional a través de su grupo GAULA Bolívar, en coordinación con inteligencia policial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), fue capturado alias “Melchor”, señalado presuntamente de dinamizar extorsiones en los municipios de Soplaviento y Mahates, Bolívar.

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La acción policial se desarrolló mediante dos diligencias de allanamiento y registro, donde las autoridades lograron ubicar al hombre y capturarlo por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Melchor” haría parte de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo y, al parecer, utilizaba su residencia para almacenar armamento de manera temporal después de cometer exigencias extorsivas y homicidios en la zona.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson y un cartucho calibre 24 milímetros.

Las autoridades también confirmaron que el capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“El compromiso institucional es seguir afectando las estructuras criminales que generan temor en nuestras comunidades. Continuaremos desarrollando operaciones contundentes para proteger a los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar.

Alias “Melchor” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, mientras avanza el proceso judicial en su contra, pasará el Día de las Madres tras las rejas.