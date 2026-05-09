“Resuelven o resolvemos”: Dumek Turbay lanza duro ultimátum a Aguas de Cartagena por crisis del agua

La paciencia del gobierno distrital con Aguas de Cartagena llegó a su límite. Tras los constantes incumplimientos y la reciente crisis que ha dejado a gran parte de la ciudad sin suministro, el alcalde Dumek Turbay Paz lanzó una fuerte advertencia a la compañía y a su casa matriz, Veolia, señalando que la continuidad del operador está bajo la lupa debido a la falta de resultados y de claridad estratégica.

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A través de un contundente pronunciamiento, el mandatario recordó que la prórroga de la concesión otorgada en 2015 estaba condicionada a un robusto Plan de Inversiones destinado a mejorar la confiabilidad del sistema, algo que, según sus palabras, “nunca se dio”. Turbay enfatizó que desde el inicio de su gestión en 2024 advirtió a la empresa sobre la necesidad de resolver los problemas operativos o enfrentar las consecuencias jurídicas.

Información a cuentagotas

Uno de los puntos que más generó malestar en la administración es el manejo de la comunicación técnica por parte de Acuacar. El alcalde manifestó que la empresa no ha sido transparente con la Alcaldía de Cartagena, entregando información fragmentada y sin un sentido estratégico que permita soluciones de fondo.

“La ciudad no entiende de paradas técnicas ni tiene por qué recibir disculpas cada 15 días por un corte de agua; si estás pagando por un servicio, lo ideal es recibirlo con calidad. Punto”, sentenció el mandatario, quien dejó claro que el tiempo de las excusas terminó.

Junta de urgencia para definir el futuro

Para este lunes, se ha solicitado una reunión de carácter urgente con los representantes de Veolia y las directivas del área técnica de Aguas de Cartagena. El objetivo del encuentro es definir el futuro de la operación del acueducto y alcantarillado, bajo la premisa de que no se tolerarán más intermitencias ni faltas de atención oportuna a los cartageneros.

El mensaje final del alcalde fue directo y no dejó espacio a interpretaciones: “Resuelven o resolvemos”. Con esta postura, el Distrito abre la puerta a revisar de fondo el contrato de concesión si la empresa no logra estabilizar de manera inmediata el servicio y garantizar la inversión necesaria para que Cartagena deje de padecer por el líquido vital.