Intento de hurto en Parque Heredia termina con una persona fallecida tras ataque a bala

La tranquilidad de la tarde de este sábado en el sector de Parque Heredia se vio violentamente interrumpida por un ataque con arma de fuego que cobró la vida de una persona. El suceso ocurrió en plena vía pública, cuando, de acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados abordaron a un ciudadano con la intención de cometer un hurto, situación que terminó en un desenlace fatal.

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De acuerdo con las informaciones preliminares y los videos que circulan en redes sociales, el caso ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde. La víctima, cuya identidad aún está por establecerse oficialmente, se disponía a entrar a uno de los conjuntos residenciales aledaños al centro comercial del sector cuando fue interceptada por delincuentes. Al parecer, el hombre intentó oponerse al robo de sus pertenencias, lo que provocó que uno de los atacantes accionara su arma de fuego a quemarropa, impactándolo a la altura del pecho.

El impacto fue letal y el hombre se desplomó de manera inmediata en la entrada del conjunto, ante la impotencia de quienes presenciaron la escena. Los agresores, tras cometer el crimen, huyeron rápidamente del sitio aprovechando la confusión del momento.

Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, dieron aviso a la Policía Metropolitana de Cartagena, que llegó minutos después para acordonar el área. La presencia de investigadores y el posterior levantamiento del cuerpo atrajeron a una multitud de residentes que denuncian un deterioro progresivo en la seguridad de este complejo habitacional, que hasta hace poco se consideraba una de las zonas más tranquilas del sur de la ciudad.

Hay dos capturados

Tras la revisión minuciosa de las cámaras de seguridad y el análisis de los testimonios recolectados en el lugar, uniformados de la Policía Metropolitana desplegaron un operativo de reacción que permitió la captura de Jean Carlos Elvia, de 29 años. El detenido, residente del barrio Ternera, es señalado como el presunto atacante que accionó el arma de fuego contra la víctima. Según el reporte oficial, Elvia cuenta con antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y agresión contra servidor público.

La operatividad policial también permitió la ubicación del segundo implicado en el hecho, quien fue alcanzado horas más tarde por patrulleros de vigilancia, aunque su identidad aún permanece bajo reserva. Mientras tanto, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección judicial y el levantamiento del cadáver, en medio de un ambiente de profunda conmoción entre los habitantes del sector.