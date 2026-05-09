La renovada Avenida Colombia en el 7 de Agosto ya es una realidad para el beneficio de la comunidad

La transformación vial del barrio 7 de Agosto continúa avanzando. El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente a la comunidad la rehabilitación de la Carrera 15 entre calles 71 y 76, conocida tradicionalmente como la Avenida Colombia, una vía que hoy luce completamente renovada y ya se encuentra habilitada al uso ciudadano.

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La intervención contempló la construcción de 210 metros lineales de pavimento rígido y nuevos andenes, mejorando significativamente las condiciones de movilidad vehicular y tránsito peatonal.

La obra hace parte de la Fase II del Plan de Rehabilitación de la Malla Vial de Cartagena, ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, liderada por Wílmer Iriarte Restrepo, y beneficia de manera directa a más de 80 familias que durante años convivieron con el deterioro de la vía y las dificultades de acceso. Hoy, esa realidad cambió con una calle completamente recuperada, más segura, funcional y digna para quienes viven y transitan diariamente por ella.

El alcalde Dumek Turbay destacó que esta entrega representa el cumplimiento de un trabajo permanente en los barrios de la ciudad y la consolidación de obras que impactan directamente la calidad de vida de las comunidades.

“Estamos conectando comunidades, mejorando la movilidad y dignificando los espacios donde vive y transita nuestra gente. Este es el gobierno del Diciendo y Haciendo”, expresó el mandatario.

Más obras actualmente en el barrio

La entrega de la Avenida Colombia se suma a otras intervenciones estratégicas que actualmente avanzan en el barrio 7 de Agosto y sus alrededores. Una de ellas es la conexión de la Vía Perimetral con este sector, obra que supera el 65 % de ejecución dentro del programa Circuito Vial del Norte y que permitirá mejorar sustancialmente la conectividad hacia el norte de Cartagena.

Asimismo, continúa en marcha la rehabilitación de la calle 71, detrás del conjunto residencial Virrey, una intervención que ya supera el 22 % de avance y que forma parte del programa Vías para la Felicidad.

Con estas obras, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue llevando soluciones reales a sectores que durante años esperaron intervenciones. Hoy, en el 7 de Agosto, las calles dejan atrás el deterioro para convertirse en vías que conectan oportunidades, movilidad y calidad de vida.