“Con ayuda de Dios y la unión de la gente”: alcalde de Santa Catalina aclara supuestas amenazas

El alcalde de Santa Catalina- Bolívar, Arnaldo Beltrán Fontalvo, confirmó en exclusiva a Caracol Radio que denunció ante la Fiscalía y la Policía una serie de amenazas e informaciones sobre un posible atentado en su contra, situación que —aseguró— ha generado preocupación en su familia y en la administración municipal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según relató el mandatario, los hechos ocurrieron el pasado jueves mientras participaba en una reunión oficial, cuando uno de sus escoltas recibió una llamada desde la central de mando alertando sobre un supuesto paro en el sector de Zarabanda y recomendándole no desplazarse hacia la zona ante un posible atentado contra su vida.

“Fue una situación distinta a las amenazas que habíamos recibido anteriormente por correos electrónicos o panfletos. Esta vez nos alertaron de un posible atentado”, afirmó Beltrán.

El alcalde explicó que, tras conocerse la información, comenzaron a circular simultáneamente publicaciones y comentarios en medios digitales de alcance regional, situación que aumentó la preocupación y motivó reuniones con las autoridades. Posteriormente, aseguró, acudió al comando de la Policía en Manga y formalizó la denuncia ante la Fiscalía.

Durante sus declaraciones, el mandatario cuestionó que algunos sectores políticos hayan relacionado el caso con recientes protestas ocurridas en la cabecera municipal de Santa Catalina, aclarando que los hechos mencionados estarían ligados a situaciones aisladas en Zarabanda y no a manifestaciones ciudadanas contra Afinia ni a otras motivaciones colectivas.

Beltrán señaló que en el sector de Zarabanda, sobre la Vía al Mar, se ejecuta actualmente un proyecto turístico y sostenible impulsado por Yamil Arana Padauí, iniciativa que —según dijo— ha generado desacuerdos con un comerciante particular. “Nosotros tenemos que estar agradecidos con el gobernador, porque se están generando inversiones que llevan desarrollo sostenible a nuestro municipio”, manifestó.

“Lo de las amenazas nunca tuvo que ver con la comunidad de Santa Catalina ni con los habitantes del municipio. Es un tema totalmente aislado”, sostuvo.

El alcalde también rechazó que, en medio de la situación, se esté utilizando el tema para generar divisiones políticas y sociales en el municipio.

“Me llama la atención que aprovechen estos momentos difíciles para sembrar odio y confundir a la gente a través de mentiras”, expresó.

Finalmente, Arnaldo Beltrán Fontalvo reiteró que continuará desarrollando su agenda de gobierno y recorriendo las comunidades del municipio.

“Vamos a seguir trabajando por Santa Catalina, con la ayuda de Dios y la unión de la gente. Seguiremos recorriendo el municipio, rindiendo cuentas casa a casa y mirándole la cara a todos los cataneros, a quienes invito a no sembrar el odio”, concluyó.