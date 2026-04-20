Alertan tensiones y riesgos en elecciones comunales en Cúcuta

Cúcuta.

A pocos días de las elecciones de las juntas de acción comunal en Cúcuta, crece la preocupación por el ambiente de tensión, conflictos internos y riesgos de seguridad que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada.

El presidente de Fedecomunal Cúcuta, Hugo Rey, advirtió en Caracol Radio que lo que debería ser una “fiesta democrática” se está convirtiendo en una confrontación entre liderazgos.

“Estamos a escasos seis días y vemos que no va a ser una fiesta sino una batalla de posiciones que no entendemos, porque las juntas de acción comunal son entidades sin ánimo de lucro”, señaló.

Según explicó, hay al menos 31 juntas donde las elecciones podrían no realizarse por conflictos internos, problemas de convivencia y situaciones de seguridad.

Barrios como Guaimaral, Loma de Bolívar, Belén, Gaitán, Atalaya, Doña Nidia, Carlos Ramírez París y Antonia Santos presentan disputas entre vecinos que dificultan el proceso.

A esto se suman sectores con alertas más delicadas. En Ciudad Rodeo, por ejemplo, se evalúa la posible suspensión de las elecciones ante versiones sobre posibles alteraciones del orden público.

“Se habla de que podrían quemar el material electoral. Son rumores, pero no se pueden ignorar. Hay antecedentes de violencia contra líderes comunales en esa zona”, indicó Rey.

El dirigente también denunció presuntas amenazas en sectores como Escobal y Colinas del Tunal y cuestionó el papel de algunos tribunales de garantías, asegurando que no estarían actuando con imparcialidad ni cuentan con la capacitación necesaria para liderar estos procesos.

Frente a este panorama, Rey hizo un llamado directo a la administración municipal para que adopte medidas urgentes que garanticen la transparencia y seguridad de las elecciones.

“No se han implementado acciones clave como la mesa de seguimiento electoral ni un Puesto de Mando Unificado (PMU), pese a que existe una resolución del Ministerio del Interior que lo exige”, afirmó.

Finalmente, destacó el apoyo de la Policía Metropolitana, que ya adelanta coordinaciones para acompañar la jornada electoral, mientras insistió en la necesidad de fortalecer las garantías institucionales para evitar que el proceso se vea empañado por la violencia o la desorganización.