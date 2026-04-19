Sorteo cuadrangulares Torneo de Ascenso 2026-I: Así quedaron los grupos

Terminada la fase de todos contra todos del Torneo de Ascenso 2026-I, que dejó a Internacional Palmira como líder con 38 puntos, seguido por Unión Magdalena, acreedores de la ventaja deportiva, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales.

¿Qué equipos clasificaron a cuadrangulares?

A la próxima instancia del certamen avanzó Internacional, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Tigres.

Repase la tabla de posiciones

De los llamados a estar entre los mejores ocho, la mayor sopresa fue Patriotas, que terminó en el puesto 11 o Real Cundinamarca, que había sido animador en los últimos cuadrangulares.

¿Cómo quedó el sorteo de cuadrangulares?

Grupo A

Internacional Palmira

Envigado

Tigres

Quindío

Grupo B

Unión Magdalena

Real Cartagena

Bogotá

Barranquilla

Así se jugará la primera fecha

A la par del sorteo, quedó establecida la primera jornada de los cuadrangulares. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el fixture completo.

Fecha 1

Grupo A

Quindío vs. Envigado

Tigres vs. Inter Palmira

Grupo B

Bogotá vs. Unión Magdalena

Barranquilla vs. Real Cartagena

¿El que gane el campeonato asciende?

Para conocer a los dos ascendidos de cara a 2027, habrá que esperar hasta final de año. Ascenderá el campeón del año, es decir, si los dos campeones del semestre son equipos diferentes, se disputa una “super final” que decidirá al que ascienda. El subcampeón disputará un repechaje con el equipo que más puntos tenga en la reclasificación.

Si el campeón es el mismo los dos torneos, ascenderá de manera automática. El otro ascendido será el mejor en la reclasificación.