Pareja de esposos fue asesinada en Taganga

Santa Marta

Una pareja fue atacada con arma de fuego por desconocidos que ingresaron al inmueble ubicado en el corregimiento de Taganga y dispararon de manera indiscriminada, causándoles la muerte. Vecinos arribaron a la vivienda, donde encontraron los cuerpos de las víctimas, pero ya estaban sin signos vitales.

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura en flagrancia de un hombre señalado como presunto responsable de un doble homicidio. De acuerdo con la información oficial, uniformados de la Policía Nacional, fueron alertados por la comunidad tras escuchar varias detonaciones.

En medio del operativo, los agentes lograron interceptar a un sujeto que se movilizaba en un vehículo tipo taxi, a quien le hallaron en su poder dos armas de fuego, munición y prendas de uso privativo de las fuerzas militares.

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El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias correspondientes para definir su situación judicial. Entre tanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, rechazó el hecho y aseguró que se desplegarán todas las capacidades investigativas para esclarecer los móviles del crimen, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta que atente contra la vida a través de la línea de emergencia 123.