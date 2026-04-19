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19 abr 2026 Actualizado 16:28

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Premier League

Manchester City Vs. Arsenal EN VIVO: Partidazo que puede definir el título de la Premier League

Ambos equipos se enfrentan en el Etihad Stadium por la fecha 33 del fútbol de Inglaterra.

Arsenal v Manchester City. Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Arsenal v Manchester City. Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images / Stuart MacFarlane

Arsenal v Manchester City. Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Manchester City y Arsenal se miden en el Etihad Stadium este domingo, en juego por la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra. El partido podría cerrar el campeonato o terminar de dejar abierta la disputa por el título.

Después de un comienzo complicado, el equipo de Pep Guardiola es segundo del campeonato con 64 puntos y un partido menos.

Luego de lo que fue la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid, el City ha logrado tres victorias contundentes, una de ellas contra su rival de turno por la final de la Carabao Cup. Adicional a ello, goleó 4-0 al Liverpool y 0-3 al Chelsea.

El panorama del Arsenal pareciera mejor; no obstante, su rendimiento actual genera muchas dudas. Los Gunners siguen vivos con su sueño de coronarse campeones por primera vez de la Champions y en semifinales se estarán midiendo al Atlético de Madrid.

No obstante, en la Premier vienen de dejar dudas, luego de caer en casa 1-2 frente al Bournemouth. Además de la final perdida contra el Manchester City, en la FA Cup también fueron eliminados a manos del Southampton.

Siga acá el minuto a minuto del juego Manchester City Vs. Arsenal

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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