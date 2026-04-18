Tabla de posiciones de la Premier League: Así está la lucha por el título y por el descenso

Los jugadores del Tottenham se lamentan tras el empate agónico ante el Brighton. (Photo by Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images) / Jordan Pettitt - PA Images

Restan un poco más de cinco fechas para que concluya la Premier League 2025-2026. Actualmente se está llevando a cabo la fecha 33 de la primera división de Inglaterra.

El campeonato es emocionante en este momento de punta a punta; definiéndose el título entre el Arsenal y el Manchester City, quienes estarán enfrentando este domingo; y con la definición del descenso, donde se encuentra comprometido el histórico Tottenham.

Un colombiano, cerca de descender

Con solo 15 puntos por delante, el Wolverhampton suma 17 unidades, pudiendo sumar máximo 32 puntos. Actualmente, el West Ham suma dicha cantidad, estando en el puesto 17, fuera del descenso. Lo anterior quiere decir que se tendrían que presentar una serie de resultados bastante utópicos para que los Wolves, equipo donde milita Yerson Mosquera, no descienda.

Después del Wolverhampton, figura el Burnley con 20 unidades; mientras que el Tottenham, quien desaprovechó un triunfo en los últimos minutos ante el Brighton (2-2), es 18 con 31 puntos. West Ham figura en la casilla 17 con 32 puntos; mientras que el Nottingham Forest es 16 con 33.

Arsenal y Manchester City, mano a mano por el título

Entretanto, este mismo domingo podría definirse el campeón de la Premier League o terminar de abrirse la definición. Arsenal es líder con 70 puntos; mientras que el Manchester City, con un partido menos, es segundo con 64 unidades. Ambos equipos se miden en el Etihad, casa del City, este domingo a las 10:30AM, hora colombiana.

Tabla de posiciones de la Premier League