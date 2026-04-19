Incautadas más de 3.000 unidades de medicamentos en Cúcuta. / Foto: Mecuc.

Cúcuta

Las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 53 años por el delito de enajenación ilegal de medicamentos en la ciudad de Cúcuta.

El procedimiento se llevó a cabo en la avenida 6 con calle 2N barrio Pescadero, cuando uniformados que realizaban labores de registro y control observaron a un ciudadano que transportaba una caja y que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud sospechosa, lo que motivó para que se le realizara un registro personal.

Al interior de una caja los uniformados encontraron más de 3.000 unidades correspondientes a 34 referencias de medicamentos, entre los que está:

Tramadol.

Ivermectina.

Fluconazol.

Levocetirizina.

Rosuvastatina.

Metronidazol.

Ácido acetilsalicílico.

Vitamina B12, entre otros.

Al parecer y según lo reportaron las autoridades, estos medicamentos estaban destinados para su comercialización irregular.

Los elementos incautados fueron avaluados en 10 millones de pesos aproximadamente.