Los errores de ortografía y gramática más comunes en el español: explicación y ejemplos

El español de uno de los idiomas más practicados en el mundo, teniendo alrededor de 600 millones de hablantes, principalmente en España y Latinoamérica. Sin embargo, es un idioma de amores y odios para quienes lo están aprendiendo, pues no es solo entender lo que se dice, sino aprender a escribirlo. Allí es donde se presentan los errores ortográficos más comunes.

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En la escritura del español se usan signos y letras que no existen en otros idiomas, ni siquiera en el inglés. Un claro ejemplo de esto es la “Ñ”, una consonante que tienen un sonido único en el abecedario.

Además, en el español se usan tildes, guiones, barras, apóstrofes, virgulilla, entre otros, lo que dificulta más su aprendizaje.

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Y es que con la llegada de las redes sociales se han expuesto más los errores ortográficos y de puntuación, cambiando en algunos casos el sentido de las palabras o las oraciones.

Vea a continuación los errores de ortográficos y gramaticales más comunes del español. Evítelos:

Conjugación del verbo “haber”

Suele confundirse el verbo “haber” con la expresión “a ver”. La primera viene del verso ser o estar, mientras el segundo se refiere a visualizar algo.

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Confundir “ahí”, “hay” y “ay”

Ay : es una expresión del ser humano como la sorpresa, dolor, asombro. Ejemplo: “¡Ay, qué dolor!”

: es una expresión del ser humano como la sorpresa, dolor, asombro. Ejemplo: “¡Ay, qué dolor!” Hay : proviene del verbo “haber” e indica la existencia o presencia de alguien o algo. Ejemplo. “Hay un colegio cerca de tu casa”.

: proviene del verbo “haber” e indica la existencia o presencia de alguien o algo. Ejemplo. “Hay un colegio cerca de tu casa”. Ahí: es un adverbio de lugar, la cual indica la posición de algo. Ejemplo: “Ahí está la casa roja de la que me hablaste”.

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Allá : es adverbio de lugar. Indica un lugar, usualmente algo que está lejano. Ejemplo: “Allá está el lápiz que me pediste”.

: es adverbio de lugar. Indica un lugar, usualmente algo que está lejano. Ejemplo: “Allá está el lápiz que me pediste”. Haya : proviene del verbo “haber”, pero se usa en tiempos compuestos. Ejemplo: “espero te hayas comportado”.

: proviene del verbo “haber”, pero se usa en tiempos compuestos. Ejemplo: “espero te hayas comportado”. Halla: es la conjugación del verbo “halla”. Significa encontrar o descubrir algo. Ejemplo: “Pedro siempre halla la forma de venir”.

Emplear correctamente palabras con “j” y “g”

Al momento de escribir, esta es una de las grandes dudas, pues las personas tienden a confundir los sonidos de ambas letras, lo que lleva al error ortográfico.

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la clave para identificar cuándo una palabra se escribe con “j” o con “g” es que, en palabras con terminación en “ger, gir y gen” van con “g”; las finalizadas en “aje”, “eje”, “jero/a” va con “j”.

“La letra g representa el fonema suave ante a, o, u, pero el fonema fuerte j ante e, i”, señala la RAE.

Omitir los signos de puntuación

Este error es uno de los más comunes al momento de escribir, lo que lleva a que, en muchos casos, se cambie el sentido de la oración. Ejemplo: “No, espere” y “No espere”.

No usar tildes y signos de admiración o pregunta

No implementar adecuadamente las tildes y los signos como los de admiración o pregunta puede cambiar la intencionalidad del mensaje.

Nombres propios sin mayúscula

En pleno siglo XXI y con la incursión de la tecnología en la vida de las personas, es común que las personas olviden poner los nombres propios con la primera letra en mayúscula en sus mensajes de texto.

Escribir los meses o días con mayúscula

Sí, aunque se pueda pensar que los meses y los días de la semana, al ser un nombre, van en mayúscula, es un error. Siempre deben ir en minúscula: “junio”, “septiembre”, “lunes”.

¿Es “sino” o “si no”?

Ambas expresiones son correctas, pero tienen un significado y un uso diferente.

Sino: esta expresión se usa para contraponer una afirmación con otra. Ejemplo: “María no tiene intención de retirarse, sino de volver más fuerte”.

esta expresión se usa para contraponer una afirmación con otra. Ejemplo: “María no tiene intención de retirarse, sino de volver más fuerte”. Si no: se usa específicamente en la introducción de una oración negativa. Ejemplo: “Si no se usan las comas, perderás el examen”.

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