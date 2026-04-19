Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 abr 2026 Actualizado 12:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Hoy domingo 19 de abril se realizarán las elecciones atípicas de alcalde en Sitionuevo, Magdalena

La jornada electoral se realizará con base en el Decreto 207 del 23 de febrero de 2026, expedido por la gobernadora de Magdalena.

Elecciones en Colombia (Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Elecciones en Colombia (Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Elecciones en Colombia (Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Magdalena

Un total de 21.755 ciudadanos están habilitados para votar en la elección atípica de alcalde. De estos, 10.248 son mujeres y 11.507 son hombres, quienes podrán votar en 59 mesas, distribuidas en cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos. Adicionalmente, en el puesto de votación urbano la entidad contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Serán 427 los jurados de votación (354 titulares y 73 remanentes) que servirán durante la jornada democrática en este municipio, quienes serán debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

Le puede interesar:

El Magdalena recibirá 800 becas académicas para estudiantes de escasos recursos

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones Atípicas’, seguido de ‘Alcalde Sitionuevo, Magdalena’

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir