Hoy domingo 19 de abril se realizarán las elecciones atípicas de alcalde en Sitionuevo, Magdalena

Magdalena

Un total de 21.755 ciudadanos están habilitados para votar en la elección atípica de alcalde. De estos, 10.248 son mujeres y 11.507 son hombres, quienes podrán votar en 59 mesas, distribuidas en cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos. Adicionalmente, en el puesto de votación urbano la entidad contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Serán 427 los jurados de votación (354 titulares y 73 remanentes) que servirán durante la jornada democrática en este municipio, quienes serán debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

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Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones Atípicas’, seguido de ‘Alcalde Sitionuevo, Magdalena’