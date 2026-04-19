Empezó la solución de fondo: Bocagrande entró en fase clave para acabar con las inundaciones

Lo que durante años fue una de las principales preocupaciones de residentes, comerciantes y turistas en Bocagrande, hoy empieza a resolverse desde la raíz. El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz avanza en una fase decisiva del megaproyecto de mitigación de inundaciones con el inicio de la instalación de la red de tuberías pluviales, fase necesaria para transformar el sistema de drenaje del sector.

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Durante una nueva jornada de inspección de obras, este sábado el mandatario llegó hasta Bocagrande para constatar en terreno el desarrollo de este proyecto denominado “4 en 1”, una intervención integral que no solo aborda el problema de las inundaciones, sino que también incluye la rehabilitación vial de la avenida Chile, la modernización de la protección costera y la renovación del espacio público.

Las labores que ya están en marcha contemplan la instalación progresiva de colectores de gran diámetro, diseñados para captar, conducir y evacuar eficientemente las aguas lluvias hacia los sistemas de descarga previstos. Se trata de una solución técnica de alto impacto que permitirá reducir de manera sustancial los puntos críticos de anegación que históricamente han afectado esta zona turística de la ciudad.

“Aquí no estamos haciendo pañitos de agua tibia. Esta es una solución de fondo, estructural, que le va a cambiar la vida a Bocagrande y Castillogrande. Sabemos lo que significan las inundaciones para la gente, para el comercio, para el turismo, y por eso estamos ejecutando una obra a la altura de ese problema histórico”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El inicio de esta fase representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura hidráulica de Cartagena, en un contexto donde los eventos climáticos son cada vez más intensos y frecuentes.

El proyecto “4 en 1”, que inició sus actividades preliminares en marzo con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), avanza conforme al cronograma establecido y ya comienza a mostrar resultados concretos en campo.

“Este proyecto es una respuesta a años de espera. Aquí estamos cumpliendo con una deuda histórica, pero además estamos pensando en el futuro de la ciudad. Cartagena no puede seguir inundándose cada vez que llueve. Estamos construyendo soluciones definitivas”, agregó el mandatario.

A medida que avanzan los trabajos, la Alcaldía reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la paciencia y la colaboración frente a las medidas de manejo de tráfico, necesarias para el desarrollo de una obra que transformará de manera integral uno de los sectores más importantes de la ciudad.