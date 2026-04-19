¿Cuánto tiempo puedo estar en España como turista colombiano? Sanción y costosa multa por incumplir

Los turistas colombianos pueden permanecer en España y en el espacio Schengen un máximo de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días.

De acuerdo con la normativa, aunque se tenga una visa de turista de entrada múltiple con una validez de un año, no se puede permanecer en la zona Schengen de forma continua durante todo ese año. En cambio, se debe asegurar que, en cualquier período de 180 días, la estancia total no exceda los 90 días.

Esta regla no solo aplica a España, sino a todos los países del espacio Schengen, que está compuesto por 29 países europeos sin controles fronterizos internos.Entre esos países se encuentran: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza.

¿Cómo se calcula el período de 90 días en 180 días?

Es crucial comprender sus detalles para evitar problemas legales y asegurar una estancia sin contratiempos. La normativa explica que los 90 días pueden ser continuos o fraccionados en varias visitas dentro del periodo de 180 días. Es decir, que los 90 días son en total y no tienen que ser consecutivos.

Para determinar cuántos días se han utilizado y cuántos quedan disponibles, se debe contar 180 días hacia atrás desde la fecha de salida prevista y calcular cuántos de esos días se pasaron en el Área Schengen.

Visado Schengen y sus condiciones

El visado de Schengen, también conocido como visado de estancia, se expide a los nacionales de terceros Estados incluidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2018/1806. Este visado permite estancias por diversas razones, como turismo, negocios, visita familiar, tratamiento médico, estudios, prácticas no laborales o actividades de voluntariado de duración no superior a 90 días, o para otras actividades que no tengan carácter lucrativo.

Es relevante mencionar que los ciudadanos colombianos, por ejemplo, no necesitan visado para entrar y permanecer en España (u otro país de la zona Schengen) por un máximo de 90 días en un período de 180 días. Sin embargo, deben cumplir con ciertos requisitos de entrada al Espacio Schengen. Estos incluyen:

Pasaporte: Con una vigencia mínima de tres meses en el momento de abandonar España u otro país de la zona Schengen.

Con una vigencia mínima de tres meses en el momento de abandonar España u otro país de la zona Schengen. Tiquetes de ida y vuelta: Que demuestre la intención de regresar al país de origen.

Que demuestre la intención de regresar al país de origen. Seguro de viaje: Con una cobertura mínima de 30.000€, que incluya repatriación y sea válida para toda la zona Schengen.

Con una cobertura mínima de 30.000€, que incluya repatriación y sea válida para toda la zona Schengen. Acreditación del alojamiento: Esto puede ser a través de reservas de hotel, una carta de invitación de un familiar o amigo residente en la localidad donde se alojará o un circuito turístico.

Esto puede ser a través de reservas de hotel, una carta de invitación de un familiar o amigo residente en la localidad donde se alojará o un circuito turístico. Medios económicos suficientes: Se debe acreditar una cantidad de 113 euros por persona y día, con un mínimo de 1020 euros, independientemente del tiempo de estancia previsto.

¿Qué sucede si se incumple la regla?

Incumplir la regla de los 90 días y permanecer en el espacio Schengen más allá del tiempo permitido puede acarrear consecuencias legales, incluyendo multas, prohibiciones de entrada futuras y dificultades para obtener visados en el futuro.

Multas económicas: Exceder los 90 días se considera una infracción grave, con multas que oscilan entre 501 € y 10.000 €. También pueden recibir una orden de expulsión o una prohibición de entrada al ..espacio Schengen por hasta 5 años.