“Tenemos una guerra contra la delincuencia”: Galán tras asesinato de joven de 19 años en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que sostuvo un diálogo con la madre de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven asesinado en TransMilenio por intento de robo, “Luz Mary, la madre, me pidió que hicieramos todo loq ue está en nuestras manos para llegar a los resposnables y llevarlos ante la justicia, ya hable con el director seccional de la Fiscalia y le pedi priorizar este caso”, afirma Galán.

Además, aseguró que ya se adelantan investigaciones en articulación con la Fiscalía y la Policía para dar con los responsables del asesinato del jovén de 19 años.

“Este caso, en el que una persona pierde la vida durante un intento de robo, refleja cómo algunos delincuentes logran consolidar una carrera criminal. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con las autoridades, en 2025 Bogotá registró 1.173 homicidios, lo que mantiene la tasa en 14 homicidios por cada 100 mil habitantes.