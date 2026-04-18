Supersolidaria mantiene intervención a Coosalud

Supersolidaria revela presunto desvío y ocultamiento de recursos en Coosalud entre 2019 y 2025

SALUD

La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó que se mantiene la intervención sobre la cooperativa Coosalud y de paso frenó el regreso de Jaime González como gerente de esa entidad.

Esta semana el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión de la intervención a Coosalud, no obstante, la Supersolidaria indicó que el fallo judicial cobija únicamente a la EPS y no a la cooperativa, razón por la cual se mantendrá la medida.

“Es esta cooperativa la dueña del 94% de las acciones de la EPS”, indicó María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria.

Coosalud sostiene desde hace dos años una batalla con el gobierno nacional, investigaciones de Caracol Radio dieron a conocer que esa EPS aparece en el entramado de desvío de dineros de la salud.

Jaime González, exgerente de la EPS, se presentó ayer en la sede principal en Cartagena, con la intención de retomar funciones, ante esta situación, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, se desplazó hasta ese lugar para frenar los reclamos del antiguo dueño.

La Supersolidaria sostiene que la orden judicial de restablecimiento no comporta la reposición automática en cargos de libre nombramiento y remoción, como lo es la gerencia de la EPS.

Adicionalmente, el hecho de que el exgerente haya sido removido en el marco de una medida de intervención administrativa obliga a verificar si se encuentra jurídicamente habilitado para ejercer nuevamente funciones de administración.