El instructivo de Mario Urán: “Perfilar a funcionarios de la Supersalud”

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio revela un nuevo episodio del escándalo de los desvíos de los recursos de la salud y el exasesor de Coosalud Mario Urán que investigan la Fiscalía y la Procuraduría. En el computador de Urán fue hallado un documento que sería una especie de “instructivo” en el que pedía “perfilar a los funcionarios de la Supersalud”.((ver documento))

Se trata de un documento Word con 11 puntos que fue descubierto en medio de la auditoría sorpresa a Coosalud EPS en septiembre pasado, el último punto quedó plasmado en la denuncia que radicó ante la Fiscalía el exsupersalud Luis Carlos Leal, porque se habla de una solicitud de “perfilamiento de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud”.

El instructivo dice lo siguiente:

“11 Es importante conocer lugar de residencia en Bogotá de funcionarios de todos los niveles de la S.N.S, propiedades y si son de personas que la entidad de vigilancia, que no compagina con que el vigilante tenga relaciones cercanas con vigilados”. *((Ver documento))*

Los otros puntos del instructivo y las irregularidades a ocultar

Mario Andrés Urán, es el exalto asesor de Coosalud que, según los hallazgos de la Supersalud, habría sido el actor principal que presuntamente direccionaba las postulaciones de pagos de clínicas y hospitales relacionados con las intervenidas Emssanar, SOS y Asmetsalud.

En el instructivo se habla de contratos exorbitantes.

“#3 Se encontró un contrato auditoría médica con la empresa Care Solutions para revision de cuentas médicas, a la cual se le paga por factura revisada y no por resultado en relacion con el no reconocimiento de servicios no prestados, no pertinentes o glosas definitivas; esta empresa vinculada con una tarifa exorbitante ($500 millones mes fijos y $1.200 variables sin efectos en el costo médico); es el contrato administrativo de mayor valor en la empresa y a la cual le solicitamos su ajuste a la baja (va hasta noviembre 2024)”.

“#4. El contrato de medicamentos con UT SyM con nivel servicio inferior (medicamentos pendientes elevados) al 50% y giros de capitas sin control de cumplimiento en las frecuencias contratadas y pagos son tener en cuenta este criterio”. ((Ver documento))

También se habla de un “expresidiario” que estaría manejando asuntos relacionados con AsmetSalud.

“#5. Las notas técnicas (NT) elaboradas por un asesor externo, expresidiario, quien vive en Barranquilla y vinculó la mayoría de los foráneos de Asmet Salud y Savia Salud donde tienen el mismo comportamiento de manejos descritos”. ((Ver documento))

La Unidad Investigativa confirmó que, el día de la auditoría sorpresa a Coosalud EPS, los directivos de esa entidad negaron la relación con Mario Andrés Urán, incluso dijeron no conocerlo, pero tuvieron que reconocer que era su asesor cuando se descubrieron tres contratos por más $900 millones que firmó el representante legal Jaime González, el directivo que hoy es señalado de haber puesto como fiador a la EPS en un crédito bancario donde se perdieron más de $200 mil millones.

Coosalud radicó ante la Fiscalía un memorial en el que pidió ser reconocido como víctima de Mario Urán. El ente acusador continúa con la indagación por este escándalo.