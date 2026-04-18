Iván Cepeda propuso un plan de choque para enfrentar la crisis que afronta la salud en el país

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro asistió a la plazoleta de Las Nieves en Tunja, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro presentó algunas de sus propuestas en su visita a la ciudad de Tunja, en el que el sistema de salud en el país fue uno de sus temas de mayor importancia.

Cepeda Castro arribó a la plazoleta de Las Nieves de Tunja rodeado por varios de sus escoltas y bajo la protección de escudos blindados. El candidato del Pacto Histórico inició su discurso refiriéndose a las presuntas amenazas contra su vida y señaló que no lograrán detenerlo y que nadie evitará que se logre el segundo Gobierno progresista.

“Nunca, óigase bien, nunca lograrán que nos detengamos. No tenemos miedo y nadie evitará que lleguemos al segundo gobierno progresista en el país”, aseguró.

Dentro de sus propuestas, Iván Cepeda indicó que el campo será el centro de la revolución agraria, el cual promoverá su Gobierno

“A este campesinado le digo con convicción y con compromiso que será el centro de la revolución que promoverá mi gobierno con acceso a la tierra”, dijo.

Pero el tema central fue el sistema de salud, de la que aseguró ya tiene un plan de choque para atender la crisis en el país.

“Lo haremos impulsando un modelo de salud preventivo ante todo que acompaña a las personas en su lugar de vivienda a las familias y a las comunidades en sus territorios a través de equipos de atención primaria que no solo atiendan la enfermedad que la eviten”, señaló el candidato.

El aspirante del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida planteó que la salud debe ser entendida como un derecho fundamental ligado al bienestar integral. Según explicó, esto implica eliminar barreras de acceso y asegurar atención sin incertidumbre ni sufrimiento evitable, tanto físico como mental.

Cepeda fue crítico con el modelo vigente, al señalar que la privatización del sistema ha derivado en problemas estructurales como el desvío de recursos, la corrupción y la quiebra de entidades que terminan trasladando sus deudas al Estado. “No podemos seguir administrando la crisis”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de exigir responsabilidades a los actores del sistema.

Entre los ejes centrales se encuentra la implementación de un modelo preventivo, con equipos de atención primaria desplegados en los territorios para acompañar a comunidades, familias y personas.

Estos equipos, detalló, contarán con herramientas tecnológicas como diagnóstico remoto y telemedicina, y trabajarán de la mano con saberes ancestrales de comunidades étnicas. La propuesta también incluye fortalecer la supervisión estatal sobre las EPS, obligándolas a garantizar el flujo efectivo de recursos hacia hospitales y saldar deudas acumuladas.

Otro componente es el giro directo a los prestadores de servicios de salud, con el fin de asegurar que los recursos públicos se destinen efectivamente a la atención de los pacientes. A esto se suma la reorganización territorial del sistema, mediante redes cercanas que eviten largos desplazamientos para recibir atención médica.

En materia de medicamentos, el candidato planteó acuerdos urgentes para centralizar compras, ampliar la oferta y reducir costos. Asimismo, propuso impulsar la industria farmacéutica nacional como estrategia para alcanzar soberanía sanitaria.

Finalmente, Cepeda destacó la necesidad de fortalecer el talento humano en salud, ampliando la formación en universidades públicas con enfoque preventivo y promoviendo la presencia de profesionales en todas las regiones del país.