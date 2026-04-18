Huila impulsa la economía popular con energía solar

Los emprendedores reduzcan entre un 50 % y un 70 % sus costos. Foto Gobernación Huila.

Neiva

El departamento del Huila avanza en la implementación de energías limpias como herramienta para dinamizar la economía popular. En la ciudad de Neiva fue presentada una iniciativa orientada a dotar de sistemas solares a pequeños emprendimientos, con el propósito de mejorar su productividad y disminuir gastos operativos.

El proyecto se desarrolla mediante un convenio interinstitucional que garantiza su financiación compartida. El 60 % de los recursos es aportado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, el 30 % por la Gobernación del Huila y el 10 % restante por los propios beneficiarios.

Así lo explico Jose Alfredo Gutiérrez, coordinador del tema, “con la instalación de paneles solares, se espera que los emprendedores reduzcan entre un 50 % y un 70 % sus costos en consumo de energía eléctrica. Este ahorro permitirá reinvertir recursos en el crecimiento de sus negocios, fortaleciendo así la sostenibilidad económica de sus actividades productivas”.

Actualmente, la estrategia se encuentra en fase de socialización y capacitación con los seleccionados, quienes reciben orientación sobre el uso y mantenimiento de la tecnología. Posteriormente, se iniciará la instalación de los sistemas, en un proceso escalonado que busca garantizar el adecuado aprovechamiento de esta alternativa energética.