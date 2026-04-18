Disminuye el tráfico de fauna y flora en Semana Santa: incautaciones caen por tercer año consecutivo

La CAR confirma que durante Semana Santa entre 2024 y 2026 se evidenció una reducción en las incautaciones de flora y fauna silvestre, es decir un efecto disuasivo positivo frente al tráfico ilegal de especies.

“Durante esta temporada, las autoridades intensificaron controles en carreteras, establecimientos comerciales y zonas de alta afluencia, con el objetivo de prevenir la extracción y comercialización de fauna silvestre. Los operativos se concentraron en puntos críticos como corredores viales, plazas de mercado y destinos turísticos, en articulación con otras entidades ambientales y la fuerza pública”, explica Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental.

En 2026, la CAR realizó 40 operativos entre el lunes y el sábado santo, que dejaron como resultado la captura de tres aves silvestres, dos jilgueros y una guacamaya, en las regionales de Soacha y Tequendama. En cuanto a flora, se recuperaron 33 ramos de palma de cera y 242 de palma de vino en distintas zonas del departamento.

De acuerdo Martínez, en comparacion se muestra una disminución frente a años anteriores: en 2024 se recuperaron 23 animales y más de 460 ramos de palma, mientras que en 2025 no hubo incautaciones de fauna y se decomisaron 254 ramos. La CAR destacó que, además de los operativos, se busca fortalecer la cultura ciudadana para proteger la biodiversidad y reducir este tipo de delitos.