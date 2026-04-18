Defensoría alertó sobre contaminación del río Inírida (Guainía) con mercurio

Alerta Roja por aumento de niveles en el río Inírida. Foto:( Thot )

Justicia

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, prendió las alarmas por la contaminación del río Inírida con el químico mercurio, utilizado para la extracción de oro, lo que está afectando la salud de las comunidades y los ecosistemas del departamento de Guainía.

“Estamos ante un problema de salud pública que afecta a cuerpos, impacta el desarrollo de la niñez, de la adolescencia, compromete el buen futuro de comunidades enteras. El sistema de salud colombiano aún no responde con la urgencia que esta situación demanda. No existen protocolos específicos de atención para poblaciones expuestas, no hay vigilancia epidemiológica sistemática y, en las zonas afectadas, la oferta de atención especializada es insuficiente”, señaló Marín Ortiz.

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En una visita que realizó a ese departamento, evidenció que hay nueve personas que necesitan ser trasladadas de urgencia a hospitales de mayor complejidad.

“Esta situación exige la activación inmediata de mecanismos de evacuación para proteger la vida de estas personas, pero hay que decirlo: no tiene que estar la Defensora del Pueblo acá para que esas remisiones se hagan realidad”, afirmó.

También dijo que los traslados a servicios de mayor nivel tienen dificultades que persisten y que deben ser resueltas por el Estado.

“Nos decían: ‘preferimos a veces no ser trasladados y renunciar al servicio’. Las condiciones de atención siguen siendo inadecuadas para responder a las realidades de estas comunidades”, manifestó.

Medicamentos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / mego.picturae Ampliar Imagen de referencia. Foto: Getty Images / mego.picturae Cerrar

La entrega de los medicamentos que requieren los pacientes de esa región, al igual que la atención en salud, generan una mayor crisis.

Marín Ortiz participó de un encuentro entre las autoridades de salud departamental, la Procuraduría, delegados de la Nueva EPS y los representantes del hospital Renacer.

“Se definieron unos compromisos, y uno de ellos fue disponer de medicamentos en 12 de 24 puestos de salud que quedan en zonas apartadas. Y luego habilitar la entrega de medicamentos en seis nuevos puestos de salud en los siguientes cuatro meses, así como estabilizar la red de prestación de servicios de la Nueva EPS”, informó.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de Salud y a la Nueva EPS para que activen de manera urgente los mecanismos que existen para garantizar que la atención en salud sea efectiva.