¿Cuáles son las carreras y las universidades más costosas de Colombia en 2026?

En Colombia, el costo de la educación superior sigue aumentando en 2026 y, de acuerdo con la información oficial brindada por distintas universidades, algunas carreras se mantienen como las más costosas.

Muchas instituciones argumentan que estos altos costos se deben a factores como la acreditación de alta calidad, su infraestructura y la internacionalización, entre otros beneficios que ofrecen.

Es así como, hasta la fecha, carreras como Medicina, Derecho y varias ingenierías siguen considerándose las más costosas, en especial en instituciones privadas de alto perfil.

¿Cuál es la carrera universitaria más costosa en Colombia en 2026?

En 2026, la carrera de Medicina sigue siendo la más cara del país.

Cifras proporcionadas por la Universidad de los Andes revelaron que el valor del semestre en esa institución para este año alcanza los 38.220.000 pesos, siendo el más alto que existe en Colombia hasta ahora.

Cabe resaltar que, además de la matrícula, esta carrera también trae costos adicionales como las prácticas clínicas, los materiales y los seguros, entre otros gastos.

¿Qué otras carreras son las más costosas en Colombia en 2026?

Otra de las carreras más costosas es Odontología, cuya matrícula puede superar los 20 millones de pesos por semestre en universidades privadas. Esto se debe al uso de equipos clínicos y materiales especializados.

También existe el caso de Derecho que, si bien es más accesible, en universidades privadas tiene matrículas elevadas. Actualmente, de acuerdo con datos recientes, los programas de pregrado pueden costar más de 20 millones por semestre, dependiendo de la oferta académica. Adicionamente, existen gastos asociados a bibliografía, cursos complementarios y posgrados.

En las ingenierías, programas como Industrial, de Sistemas o Electrónica también tienen matrículas cercanas a los 25 millones de pesos semestrales en universidades privadas de alto nivel debido a su alta demanda en áreas tecnológicas.