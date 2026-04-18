Capturan a hombre de 27 años tras robo en el Restrepo: intentó huir por el río Fucha

En el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, la Policía capturó a un ciudadano extranjero por los delitos de hurto y lesiones personales.

Los hechos ocurrieron en un cajero automático ubicado en la Calle 15 Sur #22-54, donde se reportó un robo en las inmediaciones de un banco. El presunto responsable, intentó huir ocultándose en un predio privado y posteriormente lanzándose al canal del río Fucha, donde finalmente fue capturado.

Las autoridades le incautaron un arma que, al parecer, fue utilizada para cometer el delito. El hombre, de aproximadamente 27 años, fue puesto a disposición de las autoridades, aceptó cargos y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido de 2026, en la localidad de Antonio Nariño se han realizado 180 capturas y se han incautado siete armas de fuego. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas oficiales.