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18 abr 2026 Actualizado 17:51

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Café Cruzado: transición energética, soberanía y diálogo en un país polarizado

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, y el líder sindical Martín Ravelo, de la USO, conversan en el primer capítulo de Café Cruzado sobre los retos para dinamizar el desarrollo del sector energético y del país.

En el primer Café Cruzado, Natalia Gutiérrez y Martín Ravelo dialogan sobre construcción de acuerdos alrededor de la transición energética en Colombia. | Foto: Caracol Radio

En el primer Café Cruzado, Natalia Gutiérrez y Martín Ravelo dialogan sobre construcción de acuerdos alrededor de la transición energética en Colombia. | Foto: Caracol Radio

En el primer Café Cruzado, Natalia Gutiérrez y Martín Ravelo dialogan sobre construcción de acuerdos alrededor de la transición energética en Colombia. | Foto: Caracol Radio

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En esta primera entrega del nuevo formato de conversación pública de Prisa Inspira, ambos exploran las rutas para alcanzar una transición energética balanceada en medio de la polarización. Coinciden en que esta transformación no puede acelerarse sin acuerdos amplios que articulen a empresas, sindicatos y comunidades. En ese contexto, señalan a Ecopetrol como un pilar de la soberanía energética del país.

Fracking, participación en espacios de decisión y la mesa tripartita para el salario mínimo hacen parte de una conversación que apunta a derrumbar muros de desconfianza. Inclusión y transparencia, concluyen, deben ser la base para construir bienestar común.

Vea aquí el capítulo completo:

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