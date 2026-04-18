Bárcena demanda reforma urgente de la ONU para afrontar crisis global: “El veto debe terminar”

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En entrevista con Caracol Radio, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, reconocida internacionalmente por su labor en la ONU y la CEPAL, expuso una visión clara sobre la necesidad de reformar la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Bárcena enfatizó la urgencia de una transformación profunda para que la institución pueda cumplir eficazmente su mandato principal: la paz.

Según Bárcena, el primer paso crucial es una “profunda reforma administrativa”. Argumentó que la organización ha crecido “mucho por diferentes lados” y necesita “adelgazarse” para concentrarse en su misión fundamental. Esta reforma administrativa debe ir acompañada de un “cambio político profundo” que permita a la ONU recuperar una posición política de trascendencia.

La exsubsecretaria general de las Naciones Unidas subrayó el papel fundamental que la organización debe desempeñar en la resolución de conflictos actuales.

Bárcena mencionó específicamente la urgencia de que la ONU sea el “protagonista principal” en las conversaciones para lograr la paz entre Ucrania y Rusia, así como en el conflicto de Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz. Para la secretaria, la ONU es la entidad que debe liderar estos diálogos cruciales.

“El derecho al veto tiene que terminar”

Uno de los puntos que abordó fue su propuesta de la eliminación del derecho al veto en el Consejo de Seguridad. “El derecho al veto, desde mi punto de vista, tiene que terminar”, afirmó.

Bárcena argumentó que sin esta medida, la organización nunca podrá avanzar. Considera que el veto bloquea las acciones del Consejo de Seguridad, impidiendo soluciones efectivas a las crisis globales. Además de la abolición del veto, Bárcena abogó por la ampliación del Consejo de Seguridad.

En esa misma línea, sugirió la incorporación de “algunos miembros permanentes adicionales”, reconociendo que “el mundo ha cambiado” desde la fundación de la ONU en 1945.

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