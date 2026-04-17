Una docena de países prometen medios militares para desbloquear Ormuz: primer ministro británico

“Una docena de países”, entre ellos Alemania e Italia, han prometido que harán una contribución militar a la misión multinacional defensiva que se quiere poner en marcha para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz, anunció este viernes el primer ministro británico, Keir Starmer.

Starmer, que compareció ante la prensa en París junto al presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al término de una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países, indicó que la semana próxima en Londres se celebrará “una conferencia de planificación militar”.

Tanto Merz como Meloni se mostraron preparados en la misma conferencia de prensa para contribuir militarmente a esas operaciones, aunque el canciller alemán puntualizó que le gustaría “contar con la participación de Estados Unidos”.

“Tras el fin de las hostilidades, podemos prever una misión de las Fuerzas Armadas alemanas en el marco de una misión internacional (...) Y también nos gustaría contar con la participación de Estados Unidos”, indicó Merz.

Por su parte, Meloni condicionó la participación italiana al visto bueno del Parlamento y comparó la eventual misión en Ormuz a la que Italia participa en el cuadro de la operación de la UE Aspides, cuyo objetivo es proporcionar escolta a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo bajo la amenaza de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.

“Nos concentramos en la situación de los buques que están en Ormuz, hay que garantizar que no haya minas, tranquilizar el sector al sector marítimo”, expuso la mandataria italiana.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo británico explicó que la misión estará encabezada por el Reino Unido y Francia, que será estrictamente defensiva y que se desarrollará “en el marco de un alto el fuego” que debe consolidarse entre Estados Unidos e Irán.

Starmer no dio los nombres de los países que ya se han mostrado dispuestos a aportar medios militares para que se reabra ese estrecho, por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) consumidos en el mundo

Pero invitó a que se sumen “todos los países con interés de mantener la libre circulación del comercio mundial”.

“La reapertura del estrecho es una necesidad mundial y una responsabilidad mundial. Tenemos que actuar para que la energía y los bienes comerciales circulen libremente de nuevo, para que bajen los precios. Nuestros ciudadanos necesitan que vuelva la paz y la estabilidad y cumpliremos plenamente con nuestro papel”.

Después de que Irán anunciara este viernes la reapertura del paso de Ormuz, que mantenía bloqueado, el principal obstáculo de esta misión podría venir de Estados Unidos, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó a los socios de la OTAN que se mantengan “alejados” del estrecho de Ormuz “a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo”.