¡Viva la Salsa! regresa a Medellín con un cartel de lujo en el Atanasio Girardot

El concierto que año tras año pone a latir a la ciudad regresa este 25 de julio al Estadio Atanasio Girardot.

Credito: Diana J. Alfonso M. Ampliar Credito: Diana J. Alfonso M. Cerrar

Tras el éxito de la edición 2025, el tour ¡Viva la Salsa! vuelve más recargado que nunca para hacer vibrar a la capital antioqueña con una nómina de lujo.

Consolidado como el evento salsero más importante de Colombia, ¡Viva la Salsa! ha convocado a miles de personas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, convirtiéndose en una cita obligada para los amantes del género.

Este año, el festival reafirma su lugar como referente cultural y musical, ofreciendo una experiencia inolvidable al ritmo de la salsa.

El cartel oficial incluye a El Gran Combo de Puerto Rico, reconocidos como “La Universidad de la Salsa”, con clásicos como “Me Liberé” y “Un Verano en Nueva York”.

También estará presente Óscar D’ León, “El Sonero del Mundo”, con himnos como “Llorarás” y “Detalles”. A ellos se suma Jerry Rivera, “El Bebé de la Salsa”, con éxitos como “Amores como el nuestro” y “Cara de niño”.

La lista continúa con La Sonora Ponceña, íconos de temas como “Fuego en el 23” y “Yambeque”; Conjunto Clásico, con su sonido neoyorquino y piezas como “Los Rodríguez” y “Señora Ley”.

En conjunto, estos artistas representan lo mejor de la salsa internacional y garantizan un espectáculo de primer nivel.

“¡Viva la Salsa! no es solo un concierto, es una celebración de nuestra identidad que cada año se reinventa para ofrecer una producción de nivel internacional”, afirma la organización.

El próximo 25 de julio, Medellín volverá a convertirse en el epicentro de la salsa, con un evento que busca ser inolvidable y reafirmar la vigencia de un género que sigue conquistando corazones en todo el mundo.