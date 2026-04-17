Vía entre Cali y Loboguerrero permanece cerrada por deslizamiento

La vía entre Dagua y Loboguerrero permanece cerrada tras un derrumbe registrado en la mañana del jueves 16 de abril en el sector conocido como PEZ FRIT a la altura PR52+0400.

Aunque en un primer momento las autoridades habilitaron el paso por un solo carril durante algunas horas, la vía tuvo que ser nuevamente cerrada como medida preventiva ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

Desde el municipio de Dagua informaron que los equipos de maquinaria amarilla se encuentran en el punto adelantando labores de remoción de material para restablecer la movilidad lo antes posible.

El Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de un comunicado, confirmó el cierre de este corredor vial y señaló que la restricción se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo por las lluvias.

Asimismo, indicaron que solo se permitirá el paso a vehículos con emergencias vitales, como ambulancias, cuerpos de bomberos y fuerza pública.

Frente a esta situación, Invías recomienda a los conductores tomar como ruta alterna la vía Buga–Buenaventura, mientras se normaliza el tránsito en este importante corredor que conecta a Cali con el puerto sobre el Pacífico.