Temporada de lluvias deja 306 emergencias en lo corrido de 2026 y activa alertas en el Huila

Neiva

En lo corrido del año, el departamento del Huila registra 306 situaciones de emergencia en 35 municipios, como consecuencia de las lluvias y la saturación de los suelos. Las autoridades mantienen monitoreo permanente y acciones de prevención ante el riesgo de nuevos eventos que puedan afectar a las comunidades.

De acuerdo con el balance oficial, los deslizamientos de tierra encabezan la lista de emergencias con 173 casos reportados, seguidos de 66 crecientes súbitas, 19 caídas de árboles y 15 inundaciones. Estas situaciones han generado afectaciones en la movilidad, daños en infraestructura pública y complicaciones para las familias que habitan en zonas vulnerables.

Las emergencias registradas durante la temporada de lluvias han dejado 354 viviendas afectadas, además de daños en vías, instituciones educativas y redes de servicios en diferentes municipios del departamento. Los organismos de socorro continúan realizando evaluaciones de daños y análisis de necesidades para determinar el alcance de las afectaciones y brindar atención oportuna a las comunidades.

Según el más reciente boletín del IDEAM, se mantiene alta probabilidad de deslizamientos en varias zonas del Huila. En alerta roja se encuentran los municipios de Algeciras, Aipe, Nátaga, Isnos y Tello; en alerta naranja, Baraya y Colombia; y en alerta amarilla, Garzón, Gigante, La Argentina, Neiva, Saladoblanco y Santa María, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la prevención y a evitar transitar por áreas de riesgo.