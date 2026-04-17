Suspenden clases en colegio de Norte de Santander tras amenazas contra docentes. / Foto: Cortesía.

Norte de Santader.

La comunidad educativa del Centro Educativo Rural La Primavera, adscrito a la Institución Educativa Reyes Araque, en Cáchira, suspendió sus actividades académicas tras la aparición de mensajes intimidantes contra directivos y docentes en las instalaciones del plantel.

De acuerdo con la personera municipal, Marisol Acevedo, la situación se conoció el pasado 16 de abril en horas de la mañana, cuando unidades del GOES de la Policía Nacional ya se encontraban en el lugar tras ser alertadas por lo ocurrido.

“Fueron ellos quienes inicialmente hicieron un acercamiento y a quienes se les informó por parte de la directora y los docentes de la situación ocurrida”, explicó a Caracol Radio.

Según detalló la funcionaria, en la institución fueron hallados letreros en algunas paredes con contenido que, al parecer, constituiría amenazas contra el cuerpo docente.

“Se encontraron unos letreros en algunas paredes de la institución donde posiblemente se estaban realizando amenazas a la directora y a los docentes”, señaló.

Tras lo ocurrido, se activaron las rutas institucionales y se realizó la recepción de declaraciones por parte de los educadores.

Sin embargo, la medida inmediata fue la suspensión de clases.

“Por el día de hoy fueron suspendidas las clases. Estamos a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Educación para la próxima semana, pero lo más probable es la suspensión”, indicó la personera.

Acevedo también precisó que durante la jornada en la que se conocieron los hechos, los docentes permanecieron acompañando a los estudiantes hasta que fueron recogidos por sus padres, en medio de la situación generada.

Frente a antecedentes, la funcionaria aseguró que no se habían registrado hechos similares en este plantel.

“Tanto la directora como los docentes manifiestan que no se había presentado ninguna situación de esta índole anteriormente”, afirmó.

Desde el Ministerio Público se hizo un llamado a garantizar la protección de la comunidad educativa.

“Se solicita que se brinden las garantías para que no ocurran este tipo de situaciones y que se respete estos espacios donde están los niños, niñas y docentes”, agregó.