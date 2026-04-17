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17 abr 2026 Actualizado 15:37

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Sindicato de Migración denuncia problemas en controles de la entidad: hay incremento de extranjeros

En 6AM W Yeison Mesa Santos, representante de la Organización sindical de Empleados de Migración Colombia, quien afirmó que no hay un escenario adecuado para que la entidad haga presencia en todas las regiones.

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En los últimos días, se ha presentado un incremento en la cifra de extranjeros capturados en Colombia y expulsados por conductas inapropiadas como escándalos, turismo con fines de explotación sexual, amenazas, entre otros.

Por lo cual, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo dijo en 6AM W que este factor podría ser generado por problemas en los controles de Migración Colombia.

Frente a esto, Yeison Mesa, presidente de la Organización de Empleados de Migración, Osemca, reconoció que sí hay problemas en los controles de la entidad, en los diferentes aeropuertos del país.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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