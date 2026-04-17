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Sindicato de Migración denuncia problemas en controles de la entidad: hay incremento de extranjeros

En los últimos días, se ha presentado un incremento en la cifra de extranjeros capturados en Colombia y expulsados por conductas inapropiadas como escándalos, turismo con fines de explotación sexual, amenazas, entre otros.

Por lo cual, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo dijo en 6AM W que este factor podría ser generado por problemas en los controles de Migración Colombia.

Frente a esto, Yeison Mesa, presidente de la Organización de Empleados de Migración, Osemca, reconoció que sí hay problemas en los controles de la entidad, en los diferentes aeropuertos del país.

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