Sergio Fajardo propone referendo para evitar asambleas constituyentes: “Hay que estabilizar el país”

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En los últimos días, la campaña centrista del candidato Sergio Fajardo ha tomado la defensa de la Constitución como principal bandera en la contienda presidencial.

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Dicha reacción ha sido vista como una respuesta directa al oficialista Iván Cepeda, quien, al igual que el presidente Petro, ha propuesto implantar cambios profundos en el andamiaje estatal a través de una asamblea constituyente.

Así las cosas, para hablar de su propuesta de blindar la Constitución de 1991 en medio de la coyuntura política actual, Sergio Fajardo estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio.

¿De qué trata el referendo que propone Sergio Fajardo?

El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró en Dos Puntos que la asamblea constituyente se ha convertido en una herramienta para amenazar a las instituciones por parte del Gobierno Petro.

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Para ello, en el marco de la polarización política actual, pone sobre la mesa la idea de llevar a cabo un referendo a través del cual quede invalidado cualquier intento de asamblea constituyente durante los próximos ocho años, correspondientes a los dos siguientes períodos presidenciales.

“Necesitamos dos periodos en los que no tengamos que lidiar con esto para poder estabilizar un país que marcha paso a paso hacia una confrontación social que no hemos visto”, explicó Fajardo.

¿Qué pasaría con las reformas y leyes en el Congreso?

El candidato aclaró que las reformas constitucionales a través de leyes que son debatidas en el Congreso son “legítimas” y lo que busca es evitar lo que considera como una “agresión” constante del presidente Petro a las instituciones.

“Una persona que llegue a la presidencia y convoque una constituyente significa que no va a gobernar, sino a discutir todo el tiempo sin avanzar”, afirmó Sergio Fajardo.

“La Constitución se puede reformar y es legítimo, pero que no sea a través de una asamblea constituyente; démosle espacio al Congreso”, subrayó.

Críticas a Iván Cepeda por no asistir a debates

Sergio Fajardo aseguró que el país está en una “mala atmósfera” política y criticó la decisión de Iván Cepeda de no participar en debates junto a los demás contendientes a la presidencia.

“Hace cuatro años Petro y Cepeda decían que era inconcebible que Rodolfo Hernández no asistiera a debates y hoy hacen todo lo contrario”, lamentó Fajardo, resaltando lo que considera como una “incoherencia” del candidato de izquierda.

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