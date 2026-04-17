Secretaría de Ambiente le pone la lupa a las ‘chivas rumberas’ en Bogotá: está realizando controles

En medio de los operativos de control de emisiones contaminantes que hace la Secretaría de Ambiente de Bogotá, vehículos tipo ‘chiva rumbera’ presentaron de manera voluntaria, ante la autoridad ambiental, una solicitud para participar en una jornada de control.

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La jornada se hizo en articulación con la Policía de Tránsito en Bogotá y tuvo como finalidad conocer el estado de emisiones de sus automotores. En atención a esta solicitud, durante tres días se llevó a cabo este proceso. En total, 39 ‘chivas’ fueron inspeccionados y como resultado, solo el 8%, es decir tres vehículos aprobaron la prueba de emisiones.

“Inspeccionamos 39 chivas y encontramos que solo 3 vehículos aprobaron la prueba de emisiones. Esto significa que la gran mayoría, debe realizar mantenimientos y ajustes para cumplir con los límites permisibles”, dijo Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Durante la jornada, se efectuó una inspección integral de los vehículos con la participación del área técnica de fuentes móviles de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa de emisiones.

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“Este resultado reafirma la importancia de estos controles de emisiones en vía pública y la necesidad de hacer los correctivos requeridos para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de quienes están más expuestos a la contaminación en las calles de Bogotá”, dijo la entidad.