Desvíos en Venecia terminan en julio: entrarán en servicio los carriles paralelos a la Autopista Sur

En un recorrido que hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, a las obras del puente de Venecia, se anunció que en julio quedarán habilitados los dos carriles paralelos a la Autopista Sur en sentido occidente-oriente.

Durante el recorrido, el mandatario reconoció que estas intervenciones impactan tanto a quienes transitan por el sector como a los residentes de los barrios aledaños, debido a los desvíos y cambios en el tráfico, pero reiteró que son necesarias para mejorar la movilidad en la ciudad.

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“Es una noticia importante. Eso permitirá que la gente pueda seguir derecho en la Autopista Sur, sin la necesidad de ingresar al barrio Venecia y reducirá el impacto en la comunidad”, fueron las palabras del mandatario.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano, aseguró que “nos vinimos con el alcalde Carlos Fernando Galán a supervisar el corredor de la av. 68 (grupo 1). Tenemos la responsabilidad de entregar la paralela a la AutoSur, que viene de occidente - oriente, para los carros particulares en julio”.

¿Cuándo se habilitará el puente de Venecia?

Durante esta visita, el alcalde Galán también indicó que el puente de Venecia, que hace parte del grupo 1 de la troncal Av. 68, ya alcanza un 85% de ejecución. “Cuando llegamos a la alcaldía, este puente no había iniciado su construcción, se había demolido el puente viejo, nosotros la iniciamos y ya la tenemos en un 85 %”, aseguró.

En ese sentido, el mandatario afirmó que la Alcaldía está trabajando para que en diciembre de este año esté habilitado. Durante la jornada, el director Molano destacó que ya se completó la cimentación de todos los ramales del puente. Asimismo, se realizó el izaje total de 15 vigas y actualmente se avanza en la fundida del tablero.