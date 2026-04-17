Racha violenta en Magangué- Bolívar: dos ataques sicariales dejan un muerto y tres heridos

Una escalada de violencia sacudió al municipio de Magangué- Bolívar, donde en menos de tres horas se registraron dos ataques sicariales que dejaron un hombre muerto y tres personas heridas, entre ellas una mujer en delicado estado de salud.

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El hecho más reciente ocurrió en el interior de un reconocido estadero, donde hombres armados perpetraron un ataque que dejó como saldo dos mujeres y un hombre heridos. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales.

Una de las afectadas fue identificada como Bleidys Ramos Villegas, de 29 años, natural de Magangué y residente en el barrio Versalles. La mujer permanece bajo observación médica. Por su parte, Iris Durán resultó con un impacto de bala en el abdomen, por lo que su estado de salud es crítico. Actualmente es atendida en el hospital La Divina Misericordia de esa población.

El tercer lesionado es Ramiro Beltrán Ovando, quien sufrió heridas leves y, según versiones preliminares, se encuentra fuera de peligro.

Este ataque se suma a otro hecho violento registrado al finalizar la tarde del jueves, en el que fue asesinado Pedro Benítez Larios, administrador del estadero El Tauro. La Policía no reporta personas capturadas en ninguno de los hechos.