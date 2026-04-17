Bacilos presenta la nueva versión de su clásico “Perderme contigo” junto a Gilberto Santa Rosa

Bacilos presentó este jueves una nueva versión de su clásico “Perderme contigo”, junto al cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

Esta nueva versión, en ritmo de salsa, se caracteriza por el sonido de “El Caballero de la Salsa”.

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Esta colaboración presenta el sonido de las grandes orquestas, con vientos y percusión.

“Para nosotros, compartir esta canción con Gilberto Santa Rosa ha sido realmente maravilloso. Lo admiramos profundamente y siempre soñamos con trabajar juntos. ‘Perderme Contigo’ es una muy especial en nuestra carrera, y escucharla ahora con su voz, con ese toque tan único que él tiene, la lleva a otro nivel”, afirmó Bacilos.

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La versión original de “Perderme contigo” está incluida en el álbum ‘¿Dónde Nos Quedamos?’ de 2018, compuesta por Jorge Villamizar y Andrés Castro.