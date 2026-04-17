J Balvin en Bucaramanga: Este sería el impacto en el comercio tras este concierto
Se espera que se tengan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos.
Bucaramanga
Uno de los artistas más importantes del género urbano llega a Bucaramanga este fin de semana, se trata de J Balvin, el cantante paisa que llega con su tour ‘Ciudad Primavera’ y según Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander, la cifras de ganancias podrían ser superior a los 8 mil millones de pesos.
"Se prevé que este artista aquí en Bucaramanga genere un crecimiento en las ventas entre 8.000 y 15.000 millones de pesos, que tengamos una expectativa de hotelería hasta el 70%“, señaló Almeyda.
Dijo también el director de Fenalco se podrían generar más de 2 mil empleos temporales directos e indirectos durante este fin de semana, generando un crecimiento del 30% respecto a uno normal.
“Realmente es muy importante seguir apuntándole a este tipo de artistas de talla nacional e internacional y eventos que se esperan que se sigan trayendo en Bucaramanga, ya que hemos visto una aceptación muy importante y en la medida que los bumangueses sigan aceptando este tipo de de eventos de entretenimiento, vamos a jalonar la economía”, agregó Almeyda.
Agregó el director que se avanzan en diálogos con managers de otros artistas para seguir abriendo esta economía en la región.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...