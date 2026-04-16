Por presuntas irregularidades en su gestión, Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Girón

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde encargado de Girón, Santander, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presuntas extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones durante su administración en octubre de 2025.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el ente de control busca establecer si el entonces mandatario desvinculó de su cargo a una servidora pública que se desempeñaba como secretaria administrativa, pese a que estaría protegida por el fuero de lactancia, una condición que otorga garantías especiales a las trabajadoras en periodo de maternidad.

El Ministerio Público investiga si Cáceres habría permitido el acceso de un particular a información confidencial, específicamente a hojas de vida de funcionarios del ente territorial, lo que podría constituir una vulneración a los principios de reserva y protección de datos.

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Por estos hechos, la Procuraduría calificó de manera provisional las posibles faltas como graves, a título de culpa gravísima, lo que implica que el exfuncionario habría actuado con una falta de diligencia extrema en el cumplimiento de sus deberes.

El proceso disciplinario continuará su curso mientras se recogen las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad del exmandatario en los hechos investigados.